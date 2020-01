Giorno della Memoria, il messaggio del CPS Benevento (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – La “Giornata internazionale di commemorazione in Memoria delle vittime della Shoah” è la ricorrenza internazionale, più conosciuta come “Giornata della Memoria”, che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il 1° novembre 2005 e che viene celebrata il 27 gennaio. È stato scelto come Giorno il 27 gennaio perché, quel Giorno del 1945, le truppe russe dell’Armata Rossa fecero irruzione nel campo di concentramento di Auschwitz, liberando gli ebrei che vi erano rinchiusi e svelando, oltremodo, il punto fino a cui la ferocia nazista si era spinta. Con la Shoah si è posto in essere uno dei più gravi genocidi della storia. Con il termine genocidio (che si ottiene unendo al prefisso geno dal greco razza o tribù con il suffisso cidio dal latino uccidere), coniato nel 1944 da un avvocato ebreo polacco Raphael Lemkin, si intende la metodica ... anteprima24

