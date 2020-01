Giorno della Memoria, come raccontare la Shoah ai giovani? “Con le storie di chi è sopravvissuto. Ma è importante che la conoscenza sia graduale” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nei suoi incontri con i ragazzi a scuola, lo scrittore israeliano Uri Orlev tiene sempre a mente il Giorno in cui suo figlio gli chiese di raccontargli le sue esperienze nei campi di sterminio nazista: “Si domandò cosa avrebbe potuto capire un bambino e concluse che la risposta era solo una: la paura. È questo quello che dobbiamo fare per trasmettere la Memoria della Shoah. Dare ai ragazzi un quadro al quale possano avvicinarsi”. A parlare è Maria Teresa Milano, dottore di Ebraistica, autrice, traduttrice e formatrice e curatrice con Sarah Kaminski di I bambini raccontano la Shoah (Sonda Edizioni, 128 pagg., 14 euro): con le illustrazioni di Valeria De Caterini e una introduzione di David Grossman il volume raccoglie e racconta le storie di chi è sopravvissuto ai nazisti. Autori come Lia Levi, Ela Pasternak e lo stesso Orlev ripercorrono la loro infanzia vissuta all’ombra del ... ilfattoquotidiano

