Giorno della Memoria, a Salerno dimenticato il carro della deportazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale vuole celebrare, quest’anno, il Giorno della Memoria con una forte denuncia che arriva dal professore Nicola Oddati, presidente dell’Associazione Parchi della Memoria. Sette anni fa venne consegnato dalla Comunità ebraica al Parco della Memoria della Campania, un carro merci proveniente dal Brennero, e che era servito alla deportazione nei campi di sterminio di Auschwitz – Birkenau degli ebrei italiani e successivamente adibito al trasporto nei campi di concentramento nazisti dei soldati italiani fatti prigionieri dopo l’8 settembre ’43. In Italia ne esistono solo altri quattro conservati nella stazione di Milano al binario 21, da dove partivano i “famigerati” convogli allestiti dai nazisti per un “viaggio senza ritorno”. Oggi, al binario 21, l‘Italia tutta, celebra la “giornata della ... anteprima24

