GIORNI DELLA MERLA più freddi dell'anno? Vediamo se è davvero così (Di domenica 26 gennaio 2020) Gli ultimi tre GIORNI di gennaio sono considerati i più freddi dell'anno, secondo l'antica tradizione popolare. Sono infatti conosciuti come i "GIORNI dellA MERLA" (in qualche caso risultano il 30, 31 gennaio e 1° febbraio), sulla base di diverse leggende tramandate nei secoli da tempi antichissimi (clicca qui per approfondire). Chiaramente non sempre il proverbio dellA MERLA trova riscontro, visto che non in tutti gli anni si tratta realmente dei GIORNI più freddi dell'anno e quest'anno ne è la piena dimostrazione, ma talvolta è accaduto come ad esempio nella storica ondata di gelo e neve di fine gennaio 1999. Detto ciò, Vediamo di capire se questa tradizione ha un qualche fondamento: naturalmente ogni anno fa storia a sé e non sempre il periodo più freddo dell'anno si concentra a fine gennaio. Negli ultimi anni soprattutto spesso il grande freddo è venuto talvolta ... meteogiornale

