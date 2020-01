Gianturco, incendio in abitazione: si rovescia candela durante il Capodanno Cinese (Di domenica 26 gennaio 2020) Un incendio si è sviluppato intorno alle 23 di ieri, 25 gennaio, in via Carlo di Tocco, nella zona di Napoli Est, a Gianturco. A fuoco la sede di un'associazione buddista, fortunatamente non ci sono feriti. Il rogo sarebbe partito da una candela usata per i festeggiamenti del Capodanno Cinese e che si sarebbe rovesciata. fanpage

