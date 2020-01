Gianni Sperti nudo tra le lenzuola | la foto sconvolge i fan | ‘Perché te le sei gonfiate…’

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 24 gennaio : Gianni Sperti e Roberta hot.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata di oggi, 24 gennaio, del Trono Over. balli proibiti per Gemma Galgani ma anche per Roberta di Padua e...

Gianni Sperti senza veli sul letto - l’occhio di molti cade ‘lì’ : “Inguardabile!” : Gianni Sperti è una colonna portante di Uomini e Donne. Opinionista storico del programma insieme a Tina Cipollari, l’ex ballerino ed ex marito di Paola Barale si è ultimamente scagliato contro uno dei protagonisti del trono over, Armando Incarnato. Da tempo Gianni si dice poco convinto della sincerità dal cavaliere napoletano e le ultime accuse sono state quelle di avere una fidanzata fuori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso: Sperti ha ...

Gianni Sperti Instagram senza veli a letto - dettaglio non sfugge : «Inguardabili proprio…» : 2.265 post, 1mil follower e 1.379 profili seguiti, questi i numeri dell’account social di Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e donne, classe 1973. Il 46enne pugliese, che da anni è nel cast del dating show di Canale 5, è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più ammirati: lo dimostrano i commenti pubblicati in calce ai suoi post. Un esempio? Lo scatto bollente apparso sul suo profilo qualche giorno fa. Una foto audace che ...

L’intervista di Gianni Sperti : la tragica scomparsa a U&D e la persona che lo ha deluso di più : In occasione del decennale di Uomini e Donne Magazine, il settimanale del talk show pomeridiano ha deciso di fare una bella intervista a Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due protagonisti si sono messi a nudo ed hanno svelato retroscena inediti sul programma. Specie l’ex di Paola Barale si è lasciato andare a confessioni importanti, come ad esempio il ricordo della tragica coppia scomparsa alcuni anni fa. L’opinionista, inoltre, ha ...

Veronica Ursida/ Uomini e Donne : Gianni Sperti le chiede il cellulare e… : Veronica Ursida chiude con Armando Incarnato: le dichiarazioni dopo le ultime dinamiche del trono over di Uomini e Donne, ecco cosa succederà.

Uomini e donne/ Anticipazioni 23 gennaio : Gianni Sperti e Tina Show! - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni Trono Over di oggi, puntata del 23 gennaio. Jeanette in lacrime, Armando e Veronica sotto accusa, Gianni Sperti...

‘Mi dispiacerà non vederla più…’ : Gianni Sperti annuncia l’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne? : Gianni Sperti ipotizza un Trono over senza Gemma Galgani Ebbene sì, sono trascorsi esattamente dieci anni dalla prima puntata del Trono over di Uomini e Donne. Una genialata di Maria De Filippi che ha dato linfa al suo dating show. Infatti nel tempo il parterre senior ha superato di gran lunga a livello d’ascolti il Trono classico, in più le storie delle dame e i cavalieri appassiona sempre di più il pubblico di Canale 5. A dar man forte a ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti si confessa : “Mi dispiacerà non vederla più in studio” : Gianni Sperti è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. L’opinionista è riuscito col tempo a crearsi il suo “personaggio” e con grande schiettezza espone il suo punto di vista. Per sua stessa ammissione nelle ultime stagioni è diventato più esigente, in particolare con i protagonisti del trono over. Proprio per una questione anagrafica ci si attende che siano maggiormente ...

Gianni Sperti su Gemma confessa : “Mi dispiacerà non vederla più” : Gianni Sperti: “Mi dispiacerà non vedere più Gemma quando abbandonerà il Trono Over” Creare il Trono Over è stata una delle mosse più furbe e lucide che potesse mai fare Maria De Filippi, e Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, mai avrebbe immaginato il successo che giorno dopo giorno macinano grazie alle vicende sentimentali travagliate delle dame e cavalieri. Tante le storie che si sono susseguite, tanti gli ...

Gianni Sperti - dramma personale - lo sfogo dell’opinionista : Arriva lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, il ballerino dice di sentirsi incompreso, scopriamo cosa è successo Giunge a sorpresa lo sfogo di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. Il ballerino si è lasciato andare sul suo profilo personale Instagram, facendo sospettare che sia accaduto qualcosa di grave, che lo ha scosso. Noto per le sue reazioni colorite e passionali, Sperti è un personaggio vulcanico, che ...

Dramma personale per Gianni Sperti | Lo sfogo fuori Uomini e Donne : Sembrerebbe arrivato il Dramma personale anche per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, sembra essersi sfogato sul suo profilo personale Instagram, lasciando insospettire tutti i suoi fan. Quali sono state le sue parole? L’opinionista Gianni Sperti è ormai famoso per il suo carattere vulcani soprattutto durante il trono over. Spesso infatti, è colui che […] L'articolo Dramma personale per Gianni Sperti | Lo sfogo ...

Uomini e donne trono over - Gianni Sperti contro Armando Incarnato : ‘Che uomo di me**a’ : Armando Incarnato a Uomini e donne è ormai una sicurezza quando si tratta di liti infuocate. Il cavaliere del trono over ha ormai abituato il pubblico a siparietti molto accesi con le protagoniste del parterre e con gli opinionisti, e la puntata in onda martedì 14 gennaio non fa eccezione. Questa volta a scontrarsi duramente con lui è Roberta Di Padua. Armando e Roberta, accuse a vicenda La donna, che ha avuto una frequentazione con Armando, lo ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti attacca Anna Tedesco : “Non dici la verità” : Anna Tedesco non è sincera a Uomini e Donne? Il nuovo attacco di Gianni Sperti Anna Tedesco sarà ancora al centro della scena a Uomini e Donne. La dama umbra nel secondo appuntamento settimanale con il Trono Over avrà un duro scontro con Gianni Sperti. Dopo aver iniziato a sentire Marcello, con il quale Gemma Galgani ha chiuso dopo aver appreso della simpatia parallela nata con la dama umbra, Anna sarà protagonista di un quadrangolo a Uomini e ...

Uomini e Donne Over Puntata Di Oggi 14 Gennaio 2020 : Gianni Sperti Smaschera Armando Incarnato! : Il protagonista assoluto della Puntata di Uomini e Donne Over Oggi è Armando Incarnato. Il cavaliere viene messo sotto torchio da Gianni Sperti! Ecco cosa succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata Di Oggi 14 Gennaio 2020: Gianni Sperti Smaschera Armando Incarnato! proviene da Gossip News.