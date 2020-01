Gf Vip, televoto annullato: Barbara Alberti momentaneamente fuori per indisposizione - (Di domenica 26 gennaio 2020) Francesca Galici Barbara Alberti ha momentaneamente lasciato la Casa per una indisposizione: così recita il comunicato ufficiale del Grande Fratello dopo oltre 24 ore di assenza della scrittrice televoto annullato al Grande Fratello Vip 4 dopo l'uscita di Barbara Alberti. La concorrente ha dovuto momentaneamente abbandonare il gioco e non è ancora tornata in Casa. Nel frattempo gli altri inquilini, continuano a domandarsi dove sia la scrittrice e le ipotesi all'interno della casa non si contano. Barbara Alberti ha lasciato la Casa nella giornata di ieri, presumibilmente tra il dopopranzo e il primo pomeriggio. Nessuno si è accorto quando è uscita, perché le telecamere non hanno ripreso il momento e gli altri inquilini si trovavano in un'altra parte della Casa. Solo con la prolungata assenza della scrittrice gli altri concorrenti hanno cominciato a sospettare qualcosa, così ... ilgiornale

