Gerardina Trovato si sfoga dalla D’Urso, ma la madre la smentisce (Di domenica 26 gennaio 2020) Gerardina Trovato si sfoga a Live – Non è la D’Urso, ma la madre la smentisce. La cantante siciliana dopo il grande successo sta vivendo un momento particolarmente difficile. L’artista, intervistata dal Messaggero, qualche settimana fa aveva svelato di essere stata rifiutata da Sanremo, lanciando un grido d’aiuto. “Ho vissuto cose terribili e ancora non ne sono uscita – aveva confessato -. Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. … Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo e sono costretta a chiedere aiuto a mia madre. Lei però non vuole aiutarmi, perché dice che ho bruciato tutto in droga e altri vizi”. Gerardina attualmente vive a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, e sopravvive grazie all’aiuto della ... dilei

