Genova, bambino di 5 anni ricoverato. Sospetto caso di meningite. (Di lunedì 27 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Genova, dove un bambino di circa 5 anni, ieri mattina, è stato ricoverato all’ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova, nel reparto di terapia intensiva. I medici sospettano un caso di meningite, poiché dopo le analisi, il bambino è risultato positivo al meningococco. Se così fosse, il team ospedaliero dovrà capire di quale ceppo si tratta. Il Ministero della Salute è più volte intervenuto riguardo la meningite, spiegando che si tratta di un’infiammazione delle membrane che proteggono il cervello e il midollo, per l’appunto le meningi. Ci sono meningiti fatali e meningiti più lievi. La meningite batterica, è quella che nella maggior parte dei casi porta alla morte della persona affetta, soprattutto se non presa in tempo. I medici hanno dichiarato che le ... bigodino

