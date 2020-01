Friuli: M5S, lontani obiettivi crescita Ronchi Legionari (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Una crescita irrisoria che non deve ingannare. Gli obiettivi indicati dal presidente della Regione Fedriga e da F2i sono molto lontani”. Lo affermano i consiglieri regionali in Friuli Venezia Giulia del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dal Zovo e Cristian Sergo, a proposito dei dati dei passeggeri transitati per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari nel 2019. ‘Il totale di 783.179 passeggeri nell’anno scorso -aggiungono- comporta un aumento dell’1,4%. Ma nel commentare la vendita dell’aeroporto, il presidente Fedriga fu chiaro nell’indicare gli obiettivi di F2i: raggiungere 3.750.000 unità nel quadriennio 2019-2022. Mancano poco meno di 3 milioni di passeggeri per arrivare a questo numero, vale a dire 988.940 per ciascuno dei prossimi tre anni, che significherebbe una crescita del 26% rispetto ai flussi ... meteoweb.eu

