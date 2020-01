Francesco ha trovato il suo Georg (Di domenica 26 gennaio 2020) Un prete di strada affiancherà Papa Francesco, che ha identificato in Padre Gonzalo Aemilius il suo segretario personale. Annunciato con un comunicato ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede - cosa che non era mai accaduta a memoria d’uomo per un simile incarico - e per di più di domenica, giornata del core business della Chiesa Cattolica, mezz’ora prima dell’Angelus recitato da Francesco alla finestra dell’Appartamento apostolico.Biografia inusuale: Padre Gonzalo Aemilius ha 42 anni, proviene da una famiglia benestante uruguaiana, nonna ebrea e genitori non credenti. Si è convertito ai tempi del liceo, colpito dalla gioia sul volto di alcuni sacerdoti che aiutavano i ragazzi di strada, nonostante le minacce di morte. Decise così di farsi prete e di dedicare la sua vita ai ragazzi poveri e abbandonati del suo ... huffingtonpost

