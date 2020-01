FOTO – Napoli | provocazione ironica a Sarri | fotomontaggi esposti in città

Napoli-Juventus - insulti e striscioni contro l’ex Sarri – FOTO : E’ la serata di Napoli-Juventus e del ritorno al San Paolo di Sarri: insulti e striscioni contro l’ex tecnico La 21esima giornata del campionato di Serie A prevede il big match, in posticipo serale, tra Napoli e Juventus. I padroni di casa stanno vivendo il momento più difficile, forse, dell’intera gestione di Aurelio De Laurentiis, […] L'articolo Napoli-Juventus, insulti e striscioni contro l’ex Sarri – FOTO ...

“Sarri gobbo bastardo” - striscione durissimo dei tifosi del Napoli contro il tecnico della Juve [FOTO] : Cresce sempre di più l’attesa per la partita di campionato tra Napoli e Juventus, match che non ha bisogno di presentazioni e sempre molto sentito dalle due tifoserie. Percorso completamente diverso per le due squadre, la squadra di Maurizio Sarri guida la classifica e nelle ultime settimane ha allungato sull’Inter, gli uomini di Gattuso sono invece in grossissima difficoltà anche complice il cambio in panchina con ...

Napoli - Milik ringrazia i tifosi : «Siamo in semifinale anche grazie a voi» – FOTO : Arek Milik ha ringraziato i tifosi del Napoli per il sostegno dato durante il match di Coppa Italia contro la Lazio Arek Milik ha ringraziato tramite i suoi profili social i tifosi del Napoli per il sostegno dato alla squadra durante il match di Coppa Italia contro la Lazio. Gli ultras del Napoli che ieri sono tornati allo stadio San Paolo per il match contro la Lazio dopo un paio di mesi di assenza. I cori incessanti sono tornati e sono stati ...

Napoli-Lazio - lite tra due calciatori al fischio finale : il labiale non sfugge alla telecamere [FOTO] : Nella serata di ieri si è giocata una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Napoli e Lazio, impresa degli uomini di Gennaro Gattuso contro la squadra più in forma del momento. Decide una rete di Insigne dopo pochi minuti, è stata una partita incredibile con continui colpi di scena. La stagione del Napoli adesso può avere un senso, in campionato l’obiettivo è diventata la salvezza, in Champions ...

Napoli-Fiorentina - curve blindate dagli steward al San Paolo (FOTO) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina gli steward, per la prima volta quest’anno, hanno presidiato le curve dell’Impianto di Fuorigrotta per far rispettare i diritti di ogni tifoso ed evitare che si ammassi gente lungo le vie di fuga. Un dispiegamento di addetti alla sicurezza, nel settore popolare è l’immagine più potente dopo l’ondata di polemiche scaturite dalle multe ai tifosi ...

Calciomercato Napoli - ADL fa sognare i tifosi su Cavani – FOTO : Calciomercato Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis fa sognare i tifosi sul ritorno di Edinson Cavani. Colpa di un ‘indizio’ che arriva via Twitter del patron partenopeo. Alle volte basta un semplice like per riaccendere una speranza di mercato. Un piccolo indizio o qualcosa di simile. Se poi si tratta di Napoli e del suo […] L'articolo Calciomercato Napoli, ADL fa sognare i tifosi su Cavani – FOTO proviene da ...

Napoli - Insigne insultato : spunta un sacchetto della spazzatura – FOTO : Napoli, brutto gesto contro Lorenzo Insigne: spunta un sacchetto della spazzatura su uno striscione a lui dedicato E’ davvero un periodo per il Napoli, che dopo l’addio di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina non ha saputo rialzarsi. La società, ma anche alcuni giocatori simbolo, sono stati presi di mira dai fischi […] L'articolo Napoli, Insigne insultato: spunta un sacchetto della spazzatura – ...

Napoli - Ponticelli : E’ partita la bonifica dei rifiuti in viale Carlo Miranda [FOTO] : Napoli, Ponticelli: Dopo le proteste dei cittadini arriva la bonifica. L’intervento era atteso da tempo e la raccolta era ferma dai giorni festività natalizie. Le segnalazioni erano state inviate prima delle festività natalizie ma la raccolta dei rifiuti era ferma. La situazione era diventata insostenibile. Ponticelli è un quartiere di Napoli Est e i cittadini lamentano spesso degrado e abbandono. Finalmente l’emergenza rifiuti sta ...

Pescara - che burloni! ‘Sfottono’ Napoli e Juventus [FOTO E DETTAGLI] : I social network, si sa, regalano sempre tanti spunti interessanti su ogni tipo di argomento. Col calcio in maniera particolare, dal momento che offre anche a giocatori e società la possibilità di “prendersi meno sul serio”. Il Pescara è una di queste. Sfrutta a modo suo lo strumento comunicativo facendo leva spesso sull’ironia legata ad argomenti quotidiani. Napoli, il tweet è ‘delirante’. E i tifosi si divertono: ...

Gettano sacchetti e incendiano rifiuti ingombranti : a Napoli gli incivili arrivano da fuori città (FOTO) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – L’emergenza rifiuti a Napoli è causata anche da chi vive fuori città e percorre ben 15 chilometri in automobile per gettare i propri rifiuti domestici. E’ successo a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo residente a Casandrino, comune in provincia di Napoli, è stato beccato mentre gettava l’immondizia indifferenziata. In Viale Traiano una pattuglia del reparto ambientale ...

Napoli - il tweet è ‘delirante’. E i tifosi si divertono : “Enterogermina a full pecche stan facenn caca” [FOTO] : Tra poco il Napoli scenderà in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia. Non sarà della partita il difensore Luperto. La notizia è arrivata direttamente dalla società, che ha deciso tempi e modi per comunicarlo in maniera abbastanza insolita: “Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza”, si legge nel tweet del profilo ufficiale azzurro. Così, dal nulla. Un tweet un po’ particolare e che per questo motivo ...