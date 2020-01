Formula 1, si riapre la pista Hamilton per la Ferrari? (Di domenica 26 gennaio 2020) Frenata nella trattativa Hamilton-Mercedes per il rinnovo. La Ferrari spera ancora di poter arrivare al pilota campione del mondo. ROMA – Frenata nella trattativa Hamilton-Mercedes per il rinnovo. Sembrava ormai vicina l’intesa ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un brusco rallentamento dovuto principalmente alle pretese del pilota britannico. Il campione del mondo avrebbe chiesto un contratto più lungo e un ritocco di ingaggio importante. In cambio Hamilton si è detto disposto a diventare ambasciatore del marchio Mercedes e soprattutto di chiudere la carriera con la scuderia anglo-tedesca. Rapporti raffreddati con la Ferrari che guarda con attenzione a questa trattativa. La Mercedes avvisa Hamilton: “I piloti li scegliamo noi” La tensione comincia ad essere alta tra la Mercedes ed Hamilton con ... newsmondo

ProfidiAndrea : ?? #SkySport: 'Politano, prove di disgelo tra #Inter e #Roma: così si riapre l’affare' ?? Matteo #Politano vuole solo… - rus_sansiro : ?? ???? ?????????????? ROMA / LIVERPOOL ? XHERDAN SHAQIRI Si lavora al prestito gratuito con diritto di riscatto. - infoitsport : Calciomercato Roma, si riapre la trattativa per Politano con l’Inter: la nuova formula -