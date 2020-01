Foggia, incendio distrugge 23 mezzi per la raccolta rifiuti a San Severo. Il sindaco: “Avanti con lotta per la legalità”. Quarto caso da luglio (Di domenica 26 gennaio 2020) Un vasto incendio, probabilmente di origine dolosa, ha distrutto 23 mezzi della ditta Buttol srl che si occupa del servizio di igiene urbana a San Severo, nel Foggiano. I mezzi erano parcheggiati in un capannone in periferia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in fase di accertamento – la polizia dovrà acquisire e visionare i filmati delle telecamere di sicurezza – ma gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un attentato. Dal Comune hanno fatto sapere che il contratto con la ditta è in scadenza a febbraio. “Noi non ci arrendiamo, la città non si arrende e continueremo a lottare per la ricerca della legalità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che presto arriveranno alla verità”. Sono le parole del sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e dell’assessore all’Igiene urbana Felice Carrabba. Questa mattina il ... ilfattoquotidiano

