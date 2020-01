Fiorentina, novità Castrovilli: il comunicato sulle sue condizioni (Di domenica 26 gennaio 2020) La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale riguardante su Gaetano Castrovilli, uscito contro il Genoa per infortunio Allarme Castrovilli ufficialmente rientrato in casa Fiorentina. Gli esami specifici di controllo a cui si è sottoposto non hanno evidenziato problemi. La società ha rilasciato una nota di aggiornamento sulle condizioni di salute del giocatore gigliato, che ha lasciato il campo contro il Genoa a causa di alcuni giramenti di testa. Nella giornata di oggi il giocatore Gaetano #Castrovilli è stato sottoposto a ulteriori controlli specifici che hanno escluso qualsiasi problematica. Il monitoraggio continuerà fino al termine della giornata odierna e domani il giocatore potrà fare rientro a casa. pic.twitter.com/9Hw7imHs62 — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) January 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

