Fiorentina | Castrovilli | a Careggi anche stanotte Lui su Instagram | «Solo uno spavento»

Fiorentina - Castrovilli : "Tutto ok - solo un grande spavento" : Dopo aver trascorso la notte in ospedale, il centrocampista ha voluto stamani rassicurare tutti tramite i canali social

Malore Castrovilli - messaggio social del giocatore della Fiorentina : “Presto - in campo” : "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto". Così Gaetano Castrovilli ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi dopo il Malore accusato ad inizio di secondo tempo in Fiorentina-Genoa.Continua a leggere

Fiorentina - Castrovilli rassicura : «Solo un grande spavento - presto in campo» FOTO : Fiorentina, Castrovilli rassicura tramite un messaggio sui social sulle sue condizioni dopo l’infortunio di ieri Solo un grande spavento per fortuna. Ieri Gaetano Castrovilli è stato costretto ad uscire dal campo dopo il brutto scontro con Biraghi. Oggi il calciatore della Fiorentina ha voluto tranquillizzare tutti tramite un messaggio sui social. «Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un ...

Fiorentina : Castrovilli oggi a casa dopo la notte a Careggi. Presenza ancora incerta contro l’Inter : Gli accertamenti dovranno svelare il motivo del malessere. Intanto Castrovilli resterà a riposo: staff medico e allenatore dovranno decidere se potrà giocare mercoledì 29 gennaio, a San Siro contro l'Inter, per il quarto di finale di Coppa Italia

Malore Castrovilli : come sta il centrocampista della Fiorentina dopo la notte in ospedale : Gaetano Castrovilli asl 64' di Fiorentina-Genoa, si è accasciato in campo in preda a giramenti di testa e a conati di vomito: "Non capisco più nulla" ha detto, poco prima dei soccorsi medici. Trasportato in ospedale, il centrocampista non ha riportato traumi particolari. dopo la notte monitorata, oggi tornerà a casa.Continua a leggere

Fiorentina - Iachini : «Castrovilli non ricordava dove fosse. Perso serenità dopo il rigore» : Ecco le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Iachini dopo il pareggio a reti inviolate fra Fiorentina e Genoa Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo contro il Genoa. Ecco le sue considerazioni sulla gara. «Le condizioni di Castrovilli? E’ andato a fare accertamenti. Non so cos’abbia. Non ricordava dove fosse, è uscito e verificheremo. Speriamo non sia nulla. Oggi è ...

Come sta Gaetano Castrovilli della Fiorentina - qual è la causa del malore : Come sta Gaetano Castrovilli della Fiorentina? qual è stata la causa del malore che lo ha costretto ad abbandonare il campo? È stato lo stesso calciatore a chiamare la sostituzione. "Mi gira la testa, non capisco niente", ripete al medico e all'arbitro che gli è accanto per sincerarsi delle sue condizioni. Dice che sente uno strano rigurgito, quasi gli viene da vomitare.Continua a leggere

Come sta Castrovilli della Fiorentina - qual è la causa del malore : Come sta Gaetano Castrovilli della Fiorentina? qual è stata la causa del malore che lo ha costretto ad abbandonare il campo? È stato lo stesso calciatore a chiamare la sostituzione. "Mi gira la testa, non capisco niente", ripete al medico e all'arbitro che gli è accanto per sincerarsi delle sue condizioni. Dice che sente uno strano rigurgito, quasi gli viene da vomitare.Continua a leggere

Malore Castrovilli - il giocatore si accascia durante Fiorentina-Genoa : i dettagli : Si sta giocando un’importante gara di Serie A: Fiorentina-Genoa. Paura al minuto 65 per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola si è accasciato improvvisamente e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Castrovilli ha accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito. In un primo momento il giovane talento gigliato ha provato a rimanere in campo, poi ha abbandonato il terreno di gioco sostituito da ...

Fiorentina - Corvino : «Castrovilli pagato un milione. Chiesa…» : L’ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione in casa viola L’ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha fatto il punto della situazione in casa viola: «Castrovilli lo abbiamo pagato un milione più la metà di Petriccione. Non credo che la Fiorentina lo cederà per 40 milioni, vale molto di più». «Chiesa vale le cifre che si leggono in giro. Gli ho rifatto il contratto tre volte perché ...

Fiorentina - Castrovilli elogia Chiesa : «Mi ha impressionato» : Il centrocampista della Fiorentina Castrovilli ha parlato del compagno di squadra Chiesa: «È un giocatore fortissimo» Intervistato da TG3 Toscana di Rai 3, Gaetano Castrovilli ha parlato del compagno di squadra Federico Chiesa. «È un giocatore fortissimo che dà una grandissima mano alla squadra. Sono rimasto molto impressionato da lui», ha dichiarato il centrocampista della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com

Fiorentina - Castrovilli : «Firenze una seconda casa. Europeo? Incrocio le dita» : Le dichiarazioni di Gaetano Castrovilli, astro nascente della Fiorentina, sul suo futuro in maglia viola e sugli Europei Intervistato da TG3 Toscana di Rai 3, Gaetano Castrovilli si è espresso circa il suo futuro alla Fiorentina e sulla possibilità di vestire la maglia azzurra ad Euro 2020. «Firenze è una seconda casa. Ora sono qui a Firenze, penso alla Fiorentina, mi piace come la gente ci sta accanto e come mi fa sentire importante. Voglio ...

Fiorentina : Benassi - Castrovilli e il riempimento dell’area : Benassi e Castrovilli hanno fatto molto bene in Napoli-Fiorentina. Consentivano ai viola di occupare bene l’area di rigore La Fiorentina vista al San Paolo è stata molto verticale. Pur con un baricentro basso e un atteggiamento difensivo, riusciva a risalire velocemente non appena recuperata palla. Attaccava bene la profondità nelle fasi di transizione, rendendosi quindi pericolosa. Va segnalato l’atteggiamento di Benassi e ...

Castrovilli ha numeri da favola con la Fiorentina e Mancini può convocarlo per Euro 2020 : Gaetano Castrovilli è una delle grandi rivelazioni della Serie A. Il giovane centrocampista della Fiorentina, che ha appena rinnovato il contratto e ha una valutazione di mercato che supera i 50 milioni di Euro, ha dei numeri incredibili, potrebbe essere convocato da Mancini per Euro 2020 e nella prossima stagione potrebbe giocare con la maglia numero 10 di Antognoni e Baggio.Continua a leggere