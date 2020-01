Finlandia, italiano perde 5 euro, il giorno dopo li ritrova con un post-it: la storia è virale (Di domenica 26 gennaio 2020) Qualche giorno fa tornando in ufficio Giorgio, un italiano che lavora in Finlandia, ha trovato sul tavolo una banconota da 5 euro e un post-it con su scritto: "Trovata sotto al tavolo" con la firma della donna delle pulizie. Sorpreso, ha scattato una foto e l'ha mandata a un amico che l'ha postata su Twitter. E ben presto, anche grazie ai successivi messaggi lasciati sui vari post-it, la storia è diventata virale in rete. fanpage

