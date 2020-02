Figli recensione dell’ultimo film di Mattia Torre. La vita dei genitori di oggi suddivisa in otto capitoli (Di domenica 26 gennaio 2020) Figli recensione di Alberto Fuschi, voto Spettacolo Italiano 7/10 recensione di Figli con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, l'ultimo film scritto da Mattia TorreFigli, l’ultimo film scritto da Mattia Torre e diretto da Giuseppe Bonito, è un autentico manuale per le coppie di oggi che vorranno avere un Figlio, o meglio il secondo Figlio. Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono l’esempio dei genitori del nostro tempo, descritti come eroi pur facendo cose che qualche tempo fa sembravano ordinarie. Lo si nota dallo scontro generazionale che avverrà tra Sara e sua madre, nonna dimissionaria come il padre di Nicola (nonno paterno). La coppia è sola, senza compagnia. Nicola ha un amico giornalista, interpretato da Stefano Fresi, che non ama particolarmente i Figli pur avendone ... spettacoloitaliano

