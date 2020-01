Fifa 20 Global Series: 3 italiani qualificati alla FUT Champions Cup 4 di Parigi! (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono concluse domenica 26 gennaio la qualifiche online per la quarta FUT Champions CUP della stagione, torneo che fa parte delle Fifa 20 Global Series, il percorso che porterà in estate alle Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 20! Come già vi abbiamo spiegato anche quest’anno è in vigore il meccanismo di qualificazione che … L'articolo Fifa 20 Global Series: 3 italiani qualificati alla FUT Champions Cup 4 di Parigi! proviene da FUT Universe. imiglioridififa

Dome689 : RT @Sport_Mediaset: #Mercato, la #Fifa fa i conti: 'Nel 2019 spesi 6,6 mld di euro'. Pubblicato il nuovo rapporto 'Global Transfer Market R… - FateBriinger_57 : RT @reghiumesports: FATEBRIINGER57 maurizio_tini57 ha disputato le qualifiche per la global series di fifa FUT20 però purtroppo non è riusc… - reghiumesports : FATEBRIINGER57 maurizio_tini57 ha disputato le qualifiche per la global series di fifa FUT20 però purtroppo non è r… -