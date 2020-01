Fiction Rai, quante repliche: oltre 500 in tre anni. Leone: "Investire su nuove produzioni" (Di domenica 26 gennaio 2020) 579: è il numero di repliche di Fiction proposte negli ultimi tre anni dai tre principali canali della Rai (Raiuno, Raidue e Raitre), in pratica una ogni poco più di due giorni. E' il risultato dell'analisi pubblicata da Paolo Festuccia su La Stampa e che evidenzia come la tv di Stato, negli ultimi anni, abbia un po' messo da parte l'investimento in un genere che, invece, potrebbe regalare soddisfazioni maggiori.Il genere seriale è infatti quello che maggiormente, rispetto ad altri, fidelizza il pubblico, crea l'identità di una rete ed attira l'interesse del mercato straniero, oltre a creare reazioni nell'opinione pubblica di confronto ed analisi di numerosissimi temi. Perché la serialità, per natura, è il racconto del mondo che ci circonda e, quindi, ha un potenziale narrativo infinito.Fiction Rai, quante repliche: oltre 500 in tre anni. Leone: "Investire su nuove ... blogo

fattoquotidiano : Spot pro Salvini, dalla Rai “immediato atto riparatorio”: “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fic… - luca_barra : Ma se le repliche delle produzioni di punta fossero soprattutto un modo per consentire al pubblico più punti di acc… - SerieTvserie : Fiction Rai, quante repliche: oltre 500 in tre anni. Leone: 'Investire su nuove produzioni' -