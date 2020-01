Festival di Sanremo 2020, reunion a sorpresa dei Ricchi e Poveri a 50 anni da “La prima cosa bella”. Fiorello esulta: “Voglio essere il quinto!” (Di domenica 26 gennaio 2020) A 50 anni dalla hit “La prima cosa bella” e la prima partecipazione al Festival di Sanremo del 1970, i Ricchi e Poveri nella formazione originaria tornano sul palco del Teatro Ariston. Angela Brambati, Angelo Sotgiu e soprattutto Marina Occhiena (che lasciò la formazione nel 1981) e Franco Gatti che se ne andò nel 2016, si sono riuniti per un progetto speciale che sarà illustrato proprio al Festival il 5 febbraio, qualche ora prima della loro esibizione. Amadeus lo aveva promesso che sarebbe stata la festa per i 70 anni della kermesse e che sarebbero arrivati ospiti speciali che hanno, in qualche modo, segnato la storia del Festival. E così è stato. Al settimo cielo Fiorello, che sarà presente a Sanremo per alcune incursioni, che su Twitter ha commentato: “Voglio essere il quinto!”. “Siamo qui tutti e quattro insieme – comunicano i cantanti – per onorare l’affetto che ... ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano r… - SabrinaSalerno : Qual è la canzone del festival di Sanremo che vi è rimasta più nel cuore? La mia è “Per Elisa” di Alice #Sanremo… - Raiofficialnews : [AGGIORNAMENTO] #Sanremo2020, i duetti e le canzoni della serata speciale di giovedì #6febbraio. @SanremoRai è su… -