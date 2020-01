Federica Gasbarro: «Il mio anno da striker (con mamma e papà)» (Di domenica 26 gennaio 2020) Global strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal strike for futureGlobal ... vanityfair

Inprimeit : Federica Gasbarro: «Il mio anno da striker (con mamma e papà)» - fede_gasbarro : RT @edizpiemme: 'Le nostre azioni seppur piccole contano, contano tantissimo.' @fede_gasbarro ha fatto e sta facendo ancora molto, nonostan… - Jambonet1 : RT @RogerHalsted: Volano gli stracci tra i gretini, speriamo solo li lavino con detersivi eco-friendly... La #Greta italiana scomunicata da… -