Empoli, esonerato Muzzi. Il nuovo allenatore è Pasquale Marino (Di domenica 26 gennaio 2020) Tre pareggi e tre sconfitte in sei partite. Una vittoria che manca addirittura dal 7 dicembre. Quintultima posizione in classifica e zona retrocessione che è lì, a un passo. Ecco perché l'Empoli ha preso la decisione peggiore: esonerare Roberto Muzzi e chiamare al suo posto in panchina Pasquale Marino. fanpage

SkySport : ?? #Empoli ? Esonerato #Muzzi ? Arriva Pasquale #Marino #SkySport - sportli26181512 : #Notizie #SerieB Empoli, esonerato Muzzi. Il nuovo allenatore è Pasquale Marino: Tre pareggi e tre sconfitte in sei… - _SiGonfiaLaRete : Esonerato #Muzzi. #Marino sarà il terzo allenatore per l'#Empoli, dopo #Bucchi e l'ex attaccante cagliaritano... -