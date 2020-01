Emilia-Romagna: Stefano Bonaccini riconfermato governatore (Di lunedì 27 gennaio 2020) I seggi sono ufficialmente chiusi e lo spoglio è già iniziato in Emilia-Romagna. I risultati definitivi arriveranno tra questa notte e domattina, ma le prime proiezioni lampo danno il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini in vantaggio sulla candidata leghista Lucia Borgonzoni.I dati diffusi da SWG alle 23.35 posizionano Stefano Bonaccini in una forbice compresa tra il 48,6% e il 52,6%, mentre Lucia Borgonzoni si aggirerebbe tra il 40% e il 44%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Simone Benini è al 2-5%. Le proiezione lampo si basa su un campione del 3%. blogo

