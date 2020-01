Emilia-Romagna: scossa di terremoto spaventa la popolazione (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel clou dell’Election Day, l’Emilia-Romagna trema. Dopo la scossa registrata nella giornata di venerdì, un’altra è stata segnalata nel pomeriggio di oggi. scossa di terremoto in Emilia-Romagna Il movimento tellurico è stato registrato dai sensori INGV- Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia, alle 17.26 di domenica pomeriggio. La scossa ha avuto una magnitudo di 3.0 e l’epicentro è stato individuato a 26 km di profondità. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.0 ore 17:26 IT del 26-01-2020 a 2 km N Montefiore Conca (RN) Prof=26Km #INGV 23822621 https://t.co/7x4CjrM5T0— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 26, 2020 Tanta paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita principalmente nei comuni di Gemmano, Montefiore Conca (comuni più vicini all’epicentro), ma è stata avvertita anche nella Valconca. Una prima scossa venerdì Quella di oggi è la seconda scossa di ... thesocialpost

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -