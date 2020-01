Emilia-Romagna, proiezioni: si allarga la forchetta in favore di Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il dato è ancora parziale, ma con le prime proiezioni si parla di elementi più concreti rispetto ai due exit poll che sono stati forniti dal Consorzio Opinio, dall’istituto Tecnè e da SWG. Le proiezioni Emilia-Romagna sono basate sul 6-8% dei dati analizzati e danno senz’altro delle indicazioni in più sull’esito della tornata elettorale nella regione. Stefano Bonaccini, del centrosinistra, si attesta al 48,6%, mentre Lucia Borgonzoni sarebbe distanziata di più di tre punti con il 45,5%. SWG, invece, allarga ancor di più la forchetta: secondo l’istituto che sta seguendo la Maratona di Mentana, la distanza tra Bonaccini e Borgonzoni sarebbe di oltre 10 punti. LEGGI ANCHE > Exit poll Emilia-Romagna: Bonaccini avanti su Borgonzoni In base al secondo exit poll in Emilia-Romagna, infatti, Stefano Bonaccini era avanti con una forchetta compresa tra il 48% e il 51%. ... giornalettismo

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -