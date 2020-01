Emilia-Romagna, proiezione presidente

BONACCINI 48.2 (Centrosinistra) BORGONZONI 45.9 (Centrodestra) BENINI 4.3 (M5S) Copertura campione 6% Ore 23:56 ConsorzioOpinio Italia per Rai Ricerca soggetta a errore statistico(Di lunedì 27 gennaio 2020)

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -