Emilia Romagna, le Sardine si ritirano fino al congresso di Scampia: "Cala il sipario, basta tv e giornali" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo la chiusura delle urne in Emilia Romagna e la prima proiezione che vede Stefano Bonaccini avanti su Lucia Borgonzoni, le Sardine annunciano un temporaneo ritiro, avendo esaurito la funzione iniziale per la quale sono nate. "C'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, liberoquotidiano

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -