Emilia Romagna, il mistero delle proiezioni: Bruno Vespa ed Enrico Mentana, quella strana discrepanza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un piccolo mistero ha appassionato addetti a lavori e social nelle prime fasi dello spoglio alle regionali in Emilia Romagna e Calabria. Soprattutto per quel che riguarda l'Emilia Romagna. Anzi, unicamente. Si parla dei dati delle proiezioni proposte alla Maratona Mentana e a Porta a Porta di Bruno liberoquotidiano

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -