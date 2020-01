Emilia-Romagna, gli exit poll promuovono Bonaccini. Il governatore uscente in testa con 47/51%. La Borgonzoni tra il 44 e il 48% (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per la Rai che rappresentano l’80% del campione, Stefano Bonaccini, presidente uscente e candidato del centrosinistra ed Emilia-Romagna, sarebbe al 47%-51%, Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra avrebbe una forchetta tra il 44%-48%, Simone Benini per il M5S tra il 2% e il 5%, Marta Collot per Potere al Popolo tra 0% e 1%. L'articolo Emilia-Romagna, gli exit poll promuovono Bonaccini. Il governatore uscente in testa con 47/51%. La Borgonzoni tra il 44 e il 48% LA NOTIZIA. lanotiziagiornale

