Emilia-Romagna: Bonaccini batte Borgonzoni 51,4% a 43,6%, Salvini sconfitto. In Calabria vince Santelli (Di domenica 26 gennaio 2020) In Emilia-Romagna la Lega non riesce nell’impresa: il candidato del centrosinistra Bonaccini batte Lucia Borgonzoni. In Calabria netta vittoria del centrodestra con Jole Santelli ilsole24ore

