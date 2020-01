Emilia-Romagna al voto: come si vota e i candidati (Di domenica 26 gennaio 2020) Urne aperte da stamane alle ore 7 e fino alle 23, per eleggere il presidente della Giunta e i componenti dell’Assemblea legislativa in Emilia Romagna e in Calabria. Le operazioni di scrutinio avranno inizio a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Saranno complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini sono chiamati al voto in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono circa 1,8 milioni. Emilia-Romagna al voto: come si vota In Emilia-Romagna ci sono diciassette liste per sette candidati in corsa. Si vota dalle 7 alle 23, e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Vince chi avra’ ottenuto il maggior numero di voti. Il sistema elettorale attribuisce un premio di maggioranza al vincitore, così da consentire la governabilità: almeno 27 ... nextquotidiano

