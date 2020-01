Emilia, Bonaccini trionfa con il 51,41% "Respinto chi suona i campanelli" (Di domenica 26 gennaio 2020) Netta vittoria di Stefano Bonaccini e del Centrosinistra in Emilia Romagna. Sconfitto Matteo Salvini che era convinto della vittoria e che ha trascorso le ultime settimane nella Regione (ancora) rossa con una campagna elettorale martellante Segui su affaritaliani.it affaritaliani

you_trend : ?? STEFANO BONACCINI (CENTROSINISTRA) CONFERMATO PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ? #MaratonaYouTrend - meb : Felicissima per la vittoria di Bonaccini. Il coraggio e la tenacia di Stefano hanno pagato. L’Emilia Romagna rimane in ottime mani. - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -