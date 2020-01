Elezioni suppletive Roma, Gualtieri il candidato del Centrosinistra (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni suppletive Roma, Gualtieri il candidato del Centrosinistra. Il ministro dell’Economia mette d’accordo tutti e placa le tensioni. Roma – Elezioni suppletive Roma, Roberto Gualtieri il candidato unitario del Centrosinistra. Sarà il ministro dell’Economia a correre per il primo collegio della Camera della Capitale, in programma il prossimo 1° marzo. L’esponente del Pd ha dato il proprio assenso alla richiesta avanzata dai vertici del Nazareno per cercare di placare la tensione. Nei giorni scorsi, infatti, era uscita la notizia di una proposta da parte di Italia Viva di Federica Angeli ma alla fine è arrivato il no dei democratici. Molti avevano pensato ad un pugno duro nei confronti di Renzi. Conferme ufficiali non sono arrivate ma la tensione è molto alta tra le parti. Elezioni suppletive Roma, Gualtieri il candidato del ... newsmondo

