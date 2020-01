Elezioni, Revelli: “Se Emilia Romagna cede alle lusinghe della Lega è emergenza etica” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni, Revelli: “Se Emilia Romagna cede alle lusinghe della Lega è emergenza etica” “Se l’Emilia Romagna cede alle lusinghe della Lega è emergenza etica”. A dirlo è lo storico e sociologo Marco Revelli, ospite della diretta video con cui TPI sta seguendo le Elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. In studio, nello speciale condotto dal direttore Giulio Gambino, anche Maria Elena Capitanio, Luca Telese, Elisa Serafini e Francesco Giubilei. Qui tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie nella diretta testuale sulle Elezioni in Emilia Romagna, qui sulle Elezioni in Calabria. In Emilia Romagna la sfida è tra il candidato del centrosinistra e governatore uscente, Stefano Bonaccini, e la candidata leghista Lucia Borgonzoni. Si tratta di un test importante anche a livello nazionale: l’Emilia-Romagna è infatti una roccaforte del ... tpi

