Elezioni regionali, proiezioni: Emilia, Bonaccini sempre avanti (48,2%), ma lo scarto si restringe. In Calabria Santelli avanti di 20 punti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le proiezioni per l'Emilia Romagna, basate sugli scrutini finora effettuati, danno il candidato presidente del centrosinistra Stefano Bonaccini ancora in vantaggio. Santelli avanti di molto in Calabria firenzepost

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… -