Elezioni Regionali in Emilia Romagna. Gli exit poll: avanti Bonaccini – La diretta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRegionali 2020 in Emilia-Romagna: come e quando si vota, liste e candidati Si chiuderanno tra pochi minuti le urne della Regione Emilia Romagna, chiamata a scegliere il nuovo presidente. Alle 23, ci saranno anche i primi exit poll con le intenzioni di voto degli elettori, che pian piano dovranno essere confrontate prima con le proiezioni e quindi con i risultati ufficiali, raccolti anche dal sito del Viminale. Per tutta la giornata molto ci si è interrogati se l’affluenza, in leggera crescita rispetto alle Elezioni politiche e stabile rispetto alle Europee (le Regionali non vengono quasi citate perché l’astensione nel 2014 fu massiccia) finirà per premiare la candidata della Lega, sostenuta da tutto il centrodestra, Lucia Borgonzoni o il governatore uscente, Stefano Bonaccini, del Partito democratico. ... open.online

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - petergomezblog : Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato oltre il 59%. In Calabria alle urne il 35%… -