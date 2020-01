Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria: si vota fino alle 23 (Di domenica 26 gennaio 2020) Seggi aperti dalle ore 7 alle 23 in Emilia Romagna e Calabria per il rinnovo delle Giunte e delle Assemblee legislative Regionali. In totale sono 5,5 milioni gli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto, con le operazioni di scrutinio che prenderanno il via immediatamente dopo la conclusione di quelle di voto e l’accertamento del numero di votanti. Sebbene si tratti solo di due regioni, il voto avrà inevitabilmente ripercussioni sulla politica nazionale, per via del momento molto delicato che sta vivendo una parte della maggioranza di governo. Nei giorni scorsi, Luigi Di Maio ha lasciato il ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle, partito che negli ultimi tempi ha perso anche molti deputati senatori, trasferitisi in altri gruppi. In caso di trionfo del centrodestra, i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi metteranno una grande pressione sul governo e ... blogo

