Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria: i risultati in diretta tv (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni Regionali Le imminenti Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria avranno un peso politico significativo. Non solo per le realtà territoriali interessante. L’impegno profuso dai leader di partito lascia intuire che le ripercussioni – se pur indirette – del voto sul piano nazionale non saranno trascurabili. In Emilia Romagna saranno poco più di 3,5 milioni gli elettori chiamati alle urne, in Calabria circa un milione e 800 mila. Oggi, domenica 26 gennaio, i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23, poi inizierà l’atteso spoglio che sarà seguito in diretta dalle principali emittenti con speciali trasmissioni elettorali dedicate all’evento. Ecco la programmazione. Elezioni in Emilia Romagna e Calabria, risultati – Rai Stasera Rai1 diffonderà gli exit poll e le proiezioni a partire dalle 22:50, quando andrà in onda uno Speciale Porta a Porta ... davidemaggio

