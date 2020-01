Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria: i dati dell'affluenza alle 19 (Di domenica 26 gennaio 2020) AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - I dati dell'affluenza alle ore 19.00 sono stati diffusi ufficialmente e confermano quanto già emerso alle 12. In Emilia-Romagna le Elezioni Regionali sono ben più sentite che in Calabria, e non è un caso se i due principali schieramenti hanno dedicato più tempo all'Emilia-Romagna in campagna elettorale rispetto alla Calabria. alle 19.00 si sono recati ai seggi il 58,82% degli aventi diritto in Emilia-Romagna, quasi il doppio rispetto alle Elezioni del 2014 (30,89%). In Calabria, invece, nessuna sorpresa: alle 19.00 ha votato il 35,52% degli aventi diritto, meno di un punto percentuale rispetto al 2014 (38,80%). AGGIORNAMENTO ORE 12:25 - Sono stati resi noti i dati dell’affluenza alle ore 12: in Emilia Romagna hanno votato il 23,67% degli aventi diritto (nel 2014 alla stessa ora era stata del 10,77%), in Calabria 10% (in aumento rispetto all'8,85%% della ... blogo

