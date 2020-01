Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, affluenza in crescita (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna e in Calabria, urne aperte dalle 7 alle 23.00. Cinque milioni e mezzo di cittadini chiamati al voto. Urne aperte dalle 7 alle 23.00 in Emilia Romagna e in Calabria per le Elezioni regionali del 2020. I riflettori sono puntati soprattutto al Nord, dove si decide una sfida all’ultimo voto tra il Pd, che rappresenta il governo, e la Lega, che rappresenta la leva che il Centrodestra vuole utilizzare per tornare a chiedere dimissioni ed Elezioni immediate (chi governa in Italia, il punto regione per regione) Sono chiamati alle urne cinque milioni e mezzo circa di cittadini (3,5 di Emiliano-romagnoli e 2 di calabresi). Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna Si vota dalle 7 alle 23.00 in un unico giorno e gli elettori potranno scegliere tra sette candidati. Il vincitore si assicura un premio di maggioranza che possa permettergli ... newsmondo

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - repubblica : Elezioni regionali, Bonaccini: “Il voto stupirà la destra. Chi disprezza la nostra storia perde” [aggiornamento del… -