Elezioni regionali | Emilia-Romagna e Calabria al voto

Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria : La resa dei conti/e : Oggi alle urne 5 milioni e mezzo di italiani. Si vota per le regionali in Emilia Romagna e Calabria. In gioco la tenuta della Maggioranza, e non solo. Circa il 10 per cento degli italiani oggi votano in Emilia Romagna e Calabria. In ballo c’è la presidenza delle regioni. Fino ai primi exit pool tutti […] L'articolo Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria: La resa dei conti/e proviene da www.meteoweek.com.

Elezioni regionali : urne aperte dalle 7 alle 23 in Emilia Romagna e Calabria : Saranno complessivamente quasi 5,5 milioni gli elettori: oltre 3,5 milioni di cittadini sono chiamati al voto in Emilia Romagna mentre in Calabria gli elettori sono circa 1,8 milioni

Sondaggi Elezioni regionali 2020 Emilia Romagna-Calabria/ Voto : conferma o smentita? : Sondaggi politici Elezioni Regionali Emilia Romagna 2020: Bonaccini vs Borgonzoni, lo scontro tra Lega e Pd. Focus sulle liste

Voto disgiunto Elezioni regionali Emilia-Romagna/ Come si vota - preferenze - polemiche : Elezioni Regionali Emilia-Romagna, sarà possibile ricorrere al Voto disgiunto: Come funziona e le polemiche delle ultime ore.

Elezioni regionali - oggi si vota in Emilia Romagna e Calabria : urne aperte fino alle 23 : In Emilia Romagna occhi puntati sulla sfida tra il governatore uscente Bonaccini e la candidata di centrodestra Borgonzoni...

Elezioni regionali Calabria 2020 : i dati sull’affluenza : Elezioni regionali Calabria 2020: i dati sull’affluenza Il Pd e le altre forze di centrosinistra hanno candidato Pippo Callipo. Il centrodestra appoggia invece Jole Santelli, deputata di Forza Italia ed ex sottosegretaria, nei governi Berlusconi e Letta: oggi, domenica 26 gennaio 2020, è il giorno delle Elezioni regionali in Calabria e tra i dati sotto la lente di ingrandimento ci sarà anche quello dell’affluenza. Lo scrutinio dei ...

Elezioni regionali Calabria 2020 : diretta live | Ultime notizie : Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: diretta live | Ultime notizie L’attesa è finita: dopo mesi di campagna elettorale, oggi – domenica 26 gennaio 2020 – è il giorno delle Elezioni regionali in Calabria e TPI seguirà in diretta tutti gli aggiornamenti e le Ultime notizie di questa importante tornata elettorale. I cittadini della Calabria sono chiamati al voto per eleggere il nuovo governatore e rinnovare il Consiglio ...

Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020 : i dati sull’affluenza : Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: i dati sull’affluenza Il governatore uscente del Pd, Stefano Bonaccini, contro la candidata leghista Lucia Borgonzoni: oggi, domenica 26 gennaio 2020, è il giorno delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna e tra i dati sotto la lente di ingrandimento ci sarà anche quello dell’affluenza. Un po’ perché mai come questa volta le Elezioni in Emilia (una regione considerata “rossa” ...

Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020 : diretta live | Ultime notizie : Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: diretta live | Ultime notizie L’attesa è finita: dopo mesi di campagna elettorale, oggi – domenica 26 gennaio 2020 – è il giorno delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna e TPI seguirà in diretta tutti gli aggiornamenti e le Ultime notizie di questa importante tornata elettorale. La sfida è tra il candidato del centrosinistra e governatore uscente, Stefano Bonaccini, e la candidata ...

Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - affluenza : aperti i seggi : Alle ore 7 di domenica 26 gennaio sono stati ufficialmente aperti i seggi in Emilia Romagna, che si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione nello stesso giorno in cui vengono chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista ...

Elezioni regionali Calabria 2020 - affluenza : aperti i seggi : Sono stati ufficialmente aperti i seggi in Calabria, così come in Emilia Romagna, per le Elezioni regionali che porteranno al rinnovo del Consiglio e del presidente della regione. Grandissima l’attesa per conoscere i dati relativi all’affluenza e soprattutto al voto. Secondo gli ultimi sondaggi, sembrerebbe essere in testa la candidata di centrodestra che potrebbe ottenere più del 50% dei consensi. Elezioni regionali Calabria 2020: ...

Elezioni regionali Calabria - si vota oggi : c’è tempo fino alle 23 : oggi, domenica 26 gennaio, si vota per le Elezioni regionali in Calabria: i cittadini calabresi sono chiamati a scegliere il loro futuro presidente di Regione in una sfida tra quattro candidati. La favorita è Jole Santelli, del centrodestra. A sfidarla Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello per il M5s e Carlo Tansi.Continua a leggere

Elezioni regionali Emilia Romagna : ecco quando ci saranno i primi Exit Poll : Elezioni regionali Emilia Romagna: cresce l’attesa per l’appuntamento che potrebbe cambiare gli equlibri nel governo. quando usciranno i primi Exit Poll? Elezioni regionali Emilia Romagna: quello che arriverà nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennai è certamente uno dei risultati più attesi. E già dai primi Exit Poll cominceremo a capire di più […] L'articolo Elezioni regionali Emilia Romagna: ecco quando ci saranno i ...

Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria - dai candidati al voto disgiunto : cosa c’è da sapere prima di andare alle urne : Domenica 26 gennaio è il giorno delle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Circa 5,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne dalle 7 alle 23 per votare il nuovo presidente della giunta regionale: dovranno presentarsi alle urne con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sia in Calabria che in Emilia Romagna non è possibile votare dall’estero, né per corrispondenza. Elezioni EMILIA ROMAGNA Oltre 3,5 milioni ...