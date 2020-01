Elezioni regionali Emilia Romagna 2020, exit poll e risultati: urne chiuse (Di lunedì 27 gennaio 2020) In questa domenica 26 Gennaio 2020 l’Emilia Romagna, così come la Calabria, si prepara ad eleggere il nuovo presidente tramite Elezioni regionali. Uno scontro politico importante non solo a livello locale ma anche nazionale: i risultati potrebbero far vacillare il governo Conte bis qualora il partito di Matteo Salvini dovesse risultare vincente nella regione più storicamente rossa d’Italia. Elezioni Emilia Romagna 2020: exit poll Nella giornata di oggi vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati relativi all’affluenza (al 23,44% nel primo dato delle ore 12) e gli exit poll delle Elezioni regionali dell’Emilia Romagna. Questi ultimi saranno comunicati a partire dalle ore 23, quando i dati definitivi verranno diramati direttamente dal ministero dell’Interno. Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: risultati Sempre nella serata di domenica 26 ... notizie

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - petergomezblog : Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato oltre il 59%. In Calabria alle urne il 35%… -