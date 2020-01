Elezioni regionali Emilia Romagna 2020, exit poll e risultati: avanti Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ad urne ormai chiuse, gli exit poll per le Elezioni regionali in Emilia Romagna danno Stefano Bonaccini avanti, con il governatore uscente che sarebbe in ipotetico vantaggio pochissimi punti percentuali sulla candidata leghista e una forbice che lo da tra il 48% e il 52% dei consensi. In questa domenica 26 Gennaio 2020 l’Emilia Romagna, così come la Calabria,sono state chiamate ad eleggere il nuovo presidente tramite Elezioni regionali. Uno scontro politico importante non solo a livello locale ma anche nazionale: i risultati potrebbero far vacillare il governo Conte bis qualora il partito di Matteo Salvini dovesse risultare vincente nella regione più storicamente rossa d’Italia. Elezioni regionali Emilia Romagna 2020: risultati A partire dalla diffusione dei primi dati ufficiali da parte del ministero dell’Interno verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai ... notizie

