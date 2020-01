Elezioni regionali Calabria 2020, i risultati: le prime proiezioni reali dopo il voto (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni regionali Calabria 2020 risultati – Si sono chiusi i seggi in Calabria, dove nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, si sono svolte le Elezioni regionali. Subito dopo il via agli scrutini. Ecco le prime proiezioni basate sui dati reali. Calabria, i due candidati principali Ma chi erano i due candidati principali al ruolo di presidente della regione? Da un lato c’è Pippo Callipo (qui il suo profilo) indipendente, è appoggiato dal centrosinistra. A sostenerlo sono le liste: Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria. Dall’altro Jole Santelli (qui il suo profilo): la sua candidatura è appoggiata da tutto il centrodestra. Le liste che la sostengono, nello specifico, sono Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà Leggi anche: Tutte le notizie sulle Elezioni regionali 2020 ... tpi

