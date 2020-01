Elezioni Regionali, affluenza alta alle 19 in Emilia-Romagna: ha votato quasi il 59%. In Calabria alle urne il 35% degli aventi diritto (Di domenica 26 gennaio 2020) affluenza altissima in Emilia Romagna, alta in Calabria. alle ore 19 è confermato il trend di grande partecipazione alle urne emerso nella prima rilevazione delle 12: in Emilia ha votato il 59,32%, mentre alla stessa ora nella precedente tornata elettorale (2014) aveva votato il 30,29%. Discorso diverso per la Calabria, dove alle 19 è andato alle urne il 35,41% degli aventi diritto: si tratta comunque di un incremento rispetto alla tornata di cinque anni fa, ma a differenza dell’Emilia qui l’aumento è un solo punto percentuale. Impossibile, al momento, valutare se questo incremento favorirà – sia in Emilia Romagna che in Calabria – il centrosinistra oppure il centrodestra. Entrambe le regioni devono scegliere i prossimi governatori e rinnovare i Consigli Regionali. Sono chiamati al voto circa 5,5 milioni di elettori, che potranno andare ai seggi fino alle 23. ... ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - repubblica : Elezioni regionali, Bonaccini: “Il voto stupirà la destra. Chi disprezza la nostra storia perde” [aggiornamento del… -