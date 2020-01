Elezioni Regionali 2020 in Emilia e Calabria: le prime proiezioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alle 23 sono state chiuse definitivamente le urne in Emilia Romagna e Calabria per le Elezioni Regionali 2020. Non un voto, non delle semplici proiezioni ma lo specchio di quella che potrebbe essere una nuova ed eventuale legislatura. Un test regionale che potrebbe riservare risposte sul destino della nazione intera. Le prime proiezioni. Regionali in Calabria, avanti il centrodestra Partendo dalla Calabria, il dato diffuso sull’affluenza sembra parlare molto chiaro: ferma al 44,30% a spiegare come, più della metà della popolazione, avrebbe deciso di non andare a votare ricalcando l’affluenza del lontano 2014. Secondo le ultime parziali proiezioni e i dati sinora raccolti, a staccare verso la vittoria è Jole Santelli, la candidata di Forza Italia che porta in avanti il centrodestra a scapito del candidato per il centrosinistra, l’imprenditore Filippo Callipo. A meno di un’ora ... thesocialpost

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - LegaSalvini : EMILIA-ROMAGNA, #BORGONZONI A VALANGA: STRAVINCIAMO, POI CI RIPRENDIAMO IL PAESE #BorgonzoniPresidente… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… -