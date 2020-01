Elezioni Regionali 2020, aperte le urne in Emilia-Romagna e Calabria – La diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sono aperti alle 7, come da consuetudine, i seggi in Emilia-Romagna e Calabria per le Elezioni Regionali 2020 in cui i cittadini sono chiamati al rinnovo del Consiglio e del presidente. Elezioni Regionali 2020: affluenza alle urne Ancora non è noto quanti calabresi ed Emiliani-romagnoli si siano recati alle urne, dato che i primi dati sull’affluenza saranno noti alle 12. La seconda percentuale verrà invece fornita alle 19 e la terza alle 23. Anche nella precedente tornata regionale del 2014 le due regioni si erano trovate a votare lo stesso giorno. Pertanto, non appena giungeranno le percentuali, sarà possibile fare un confronto con quelle passate. In entrambi i casi in quell’anno l’affluenza era rimasta sotto il 50%, con la Calabria che aveva totalizzato un 43,8% e l’Emilia-Romagna in cui avevano votato il 37,71% degli elettori. Un dato estremamente basso se ... notizie

