Elezioni regionali 2020, alle ore 12 l’affluenza è alta in Emilia-Romagna. Cresce anche in Calabria – La diretta (Di domenica 26 gennaio 2020) Ci siamo: è il giorno del voto – per le regionali 2020 in Calabria e in Emilia-Romagna – diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II i cui azionisti di maggioranza sono Pd e Movimento 5 Stelle. Occhi puntati sulla sfida, all’ultimo voto, tra Stefano Bonaccini per il centrosinistra e la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna. 12.29 – 26 gennaio - L’affluenza alle urne delle ore 12 in Emilia-Romagna è del 23,55% (nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 10,84%) mentre in Calabria del 10,22% (nella precedente dell’8,62%). 12.09 – 26 gennaio - «Una giornata insieme alla mia piccolina. Buona domenica e – per gli amici dell’Emilia-Romagna e della Calabria – buon voto» scrive Giorgia ... open.online

