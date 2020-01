Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di domenica 26 gennaio 2020) speciale Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nella diretta di TPI Oggi, domenica 26 gennaio, i cittadini di Emilia-Romagna e Calabria sono chiamati al voto per il rinnovo del presidente della regione. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. Dopo le Elezioni in Umbria di ottobre 2019 quelli di domenica sono due appuntamenti elettorali molto importanti, che rappresentano un vero e proprio banco di prova per le forze di maggioranza (M5s e Pd). speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI La redazione di The Post Internazionale è pronta con ospiti, collegamenti, commenti per i risultati in diretta delle Elezioni Emilia Romagna. Seguiteci nella maratona: cinque ore circa di live in diretta video. A condurre la serata sarà il direttore di TPI.it ... tpi

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… - NicolaPorro : Quando lo stesso colore politico governa una regione da oltre settant'anni si crea inevitabilmente un sistema di po… -